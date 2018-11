Une vache Bleue du Nord, égérie du salon de l'Agriculture 2019

À Saint-Aubin, une Bleue du Nord appelée Imminence sera la future vedette du salon de l'Agriculture. Elle a en effet été choisie pour être en photo sur l'affiche officielle. Son éleveur, Gilles Druet ne cache pas sa fierté. Comme toutes les autres stars, cette jolie Bleue a d'immenses qualités. Pourvue d'une nuque souple, de belles tâches grises bleutées et d'un large museau, elle fait partie d'une race qui a bien failli disparaître après la Grande Guerre. Pour couronner le tout, elle attend un heureux événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.