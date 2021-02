Une vague de froid s'empare de l'Hexagone cette semaine

Le froid polaire de ce lundi n'est qu'un début. Il va s'intensifier tout au long de la semaine. D'ailleurs, il sera accompagné d'un vent glacial et cela va nous faire frissonner. Mercredi et jeudi devraient être les journées les plus froides et le ressenti sera alors encore plus fort que les températures prises à l'abri. "Il faut savoir qu'une température de -5 °C à l'abri donne un ressenti de -12 °C", explique Évelyne Dhéliat. On s'attend à un épisode neigeux puisque la tombée de neige va également s'intensifier mardi. Il va commencer dès le matin en Bretagne avec cinq à 10 cm, voire 15 cm sur une partie de la Normandie. Puis, demain soir et mercredi matin, la neige va se décaler progressivement vers les régions plus centrales, notamment le Nord-Est. Dans cette partie du pays, les couches peuvent atteindre 10 cm et un peu moins en Picardie. Mercredi, il neigera aussi en montagne, notamment dans le Jura et les Alpes du Nord où quelque 20 cm de flocons blancs seront attendus au-dessus de 800 mètres.