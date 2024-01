Une vague géante déferle sur la côte californienne

Le long de cette plage californienne, il n’avait aucune raison de s’inquiéter. Mais soudain, une vingtaine de personnes et plusieurs véhicules sont emportés par la vague. L’homme qui filme la scène remonte une rue de Ventura (Californie) sur 200 mètres. Cette ville au nord de Los Angeles est l’une des plus touchées. Les vitres d’un hôtel n’ont pas résisté. Des hôtels sont inondés tout au long de la côte, de nombreux arbres, arrachés. Il ne s’agirait pas d’un tsunami pour les spécialistes en océanologie. Selon Anne Petrenko, enseignante chercheuse à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie, "C’était une période de marée haute, et en plus au large, il y avait de fortes tempêtes, et ça emmené de fortes houles". Huit personnes ont été hospitalisées. Les autorités restent très vigilantes et dissuadent les nombreux surfeurs venus défier l’océan. Des vagues jusqu’à cinq mètres de haut pourraient s’abattre au large de San Francisco dans la journée de ce vendredi. TF1 | Reportage Y. Hovine, T. Vartanian