Une valise pour économiser chez le garagiste

Quel automobiliste n'a jamais connu ça ! Les voyants lumineux, ça ne fait plus peur à Vincent Neveu. Il a acheté cette tablette. Elle opère en temps réel une analyse de son véhicule : état de la batterie, des plaquettes de frein, pression des pneus... elle sait tout. Plus besoin de payer le prix d'un diagnostic en garage, une centaine d'euros environ. Mais cet outil ne permet pas encore de faire des réparations. Près de Dijon (Côte-d'Or), 200 valises sont expédiées chaque jour de cet entrepôt. Certaines s'adaptent à tous les modèles. Que l'on soit bricoleur ou non, la valise de diagnostic n'est pas seulement réservée aux voitures récentes. Elle est compatible avec tous les véhicules en circulation. Avec cette tablette, Emmanuel Lacomme peut effectuer quelques remises en état, comme par exemple nettoyer le filtre à particules au lieu de le remplacer, près de 1 000 euros d'économie pour son client. Et ce n'est pas tout, "ça nous fait gagner du temps parce qu'on n'a pas à courir chez les concessionnaires quand on est coincés principalement, donc, on peut se débrouiller chez nous sans devoir parcourir des kilomètres", ajoute Emmanuel. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin