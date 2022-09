Une vedette dans mon village... la Mère Denis

Elle est loin du modèle de la jeune ménagère en talons hauts des publicités de l’époque. En 1973, quand la Mère Denis fait sa première apparition à la télé à 79 ans, on ne parle que d’elle. Les Français découvrent un sacré personnage que les habitants de Barneville-Carteret connaissent déjà très bien. Celui qui s’en souvient le plus dans ce petit village, c’est Eugène Dannet, 86 ans, qui garde précieusement les outils de la célèbre lavandière. Grâce à son métier, mis en scène dans les publicités, la Mère Denis est propulsée au rang de vedette connue dans le monde entier. Avec son fameux slogan "Ça c’est vrai ça", on la voit dans la presse ou à la télévision. Très vite, et avec étonnement, ses voisins prennent conscience de sa célébrité. Tout a commencé grâce à un publicitaire qui repère la lavandière et se met au défi d’en faire l’égérie d’une marque de lave-linge. Au total, la Mère Denis participe à huit spots publicitaires jusqu’en 1980. Tout le village la soutient. Aujourd’hui encore, il profite du succès de son habitante star. La Mère Denis est morte à l’âge de 96 ans, après avoir marqué plusieurs générations. Elle a laissé derrière elle le souvenir d’une icône inoubliable. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A, Santos