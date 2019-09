Une vendange au programme pour commencer l'année au lycée professionnel viticole d'Avize

En mois de septembre, la saison des vendanges bat son plein. Une aubaine pour les élèves du lycée professionnel viticulture et œnologie d'Avize, dans la Marne. En commençant l'année au milieu des vignes, chacun apprend des techniques sur le terrain. Mais ce n'est que la première étape d'une longue chaîne dans ce métier. Comme leurs aînés en BTS, ils s'occuperont plus tard du pressoir tout en surveillant la bonification des vins en cave. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.