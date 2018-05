Une vente aux enchères de voitures de collection au salon Auto Moto Classic à Strasbourg

Ayant des formes futuristes tout en nous transportant dans le passé, les voitures anciennes suscitent la même admiration des visiteurs du salon Auto Moto Classic à Strasbourg. Près de 400 modèles de marques mythiques y sont exposés. A cette occasion et au profit de la lutte contre le cancer, une vente aux enchères de voitures de collection aura lieu dans l'après-midi du mardi 1er mai au salon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.