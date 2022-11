Une vie de passion au service des hélicos

L’un des plus beaux hélicoptères du musée de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre à Dax (Landes) appartenait à la Marine nationale. Sept ans de restauration ont été nécessaires pour le remettre en état. C’est dans un hangar que la magie opère. Chaque semaine, des retraités s’activent pour redonner vie à des hélicoptères militaires, eux aussi, à la retraite. Et il faut d’abord tout démonter. Gérard Morant a travaillé dans la maintenance au sein de l’Armée de Terre, il a déjà restauré une dizaine d’appareils. Quand les hélicoptères sont prêts à rejoindre le musée, encore faut-il arriver à les déplacer. Chaque appareil pèse plusieurs tonnes, et chaque opération demande la coordination de toute l’équipe. L’entrée dans le hangar est un moment crucial, tout se joue à quelques millimètres près. Le commandant Fabien Rat est le conservateur du musée, il connaît parfaitement l’histoire de chaque appareil. Actuellement, 70 appareils sont exposés, et le conservateur est toujours en quête de nouvelles acquisitions. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux