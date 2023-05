Une vie de passion, entre vignes et montgolfière

Une heure avant le vol, c'est toujours la même crainte pour François Pont. Sa montgolfière va-t-elle pouvoir décoller ? La nacelle encore couchée, il est temps d'embarquer, ou plutôt de s'y allonger. Dans la lumière du matin, le chant des oiseaux donne le top départ toujours au milieu des vignes, jusqu'à dépasser les 700 m de hauteur. Pour François, chaque vol est une occasion d'observer ses propres vignes vues du ciel. Un panorama qui l'a séduit il y a bientôt 30 ans. Près de 1 000 heures de vol au compteur, mais la même excitation au moment de poser la montgolfière. Ensuite, retour sur terre pour une dégustation au cœur du vignoble, mais jamais loin du ballon. Il a donc trois passions, le vin, la vigne et la montgolfière. "Je trouve ça intéressant de voir comment les vignes sont bien faites, bien carrées et bien rectangulaires. A l'atterrissage, on revient près des vignes avec le vin qui en est le fruit", confie François Pont. Un fruit que lui et sa famille cultivent depuis trois générations. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau, D. Bertaud