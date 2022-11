Une vie de passion, la carillonneuse de Fanjeaux

C'est une musique que l'on entend de loin, une mélodie qui rythme la vie du village. À Fanjeaux (Aude), les gens n'ont pas besoin de montre, le maître du temps est dans le clocher. Dans ce dernier, Claudette est chez elle. Cette jeune fille de 85 ans est la carillonneuse du village. Officiellement depuis le 1er janvier 1959, dit-elle, mais la première fois qu'elle a posé les mains sur ce clavier, c'était bien avant, à l'âge de six ou sept ans. Depuis 63 ans, Claudette sonne les angélus, les baptêmes, les communions, les mariages et les enterrements. A Fanjeaux, tout le monde a une histoire avec elle. Le quartier de Claudette, c'est l'église. Elle est née et a vécu toute sa vie dans cette maison juste en face, et elle a travaillé au bureau de poste à côté. Elle ne va pas trop loin non plus pour trouver son remplaçant. Nicolas est en formation depuis quelques années. Retour à l'église pour une nouvelle leçon, et une deuxième ascension du clocher pour Claudette. Nicolas a appris à jouer une bonne partie de son répertoire. Un patrimoine à sauver et de bons moments à partager. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis