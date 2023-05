Une vie de passion : le chirurgien rockstar

De la dextérité d'un musicien, à la précision d'un chirurgien, Alain Seghir a plusieurs cordes à son arc. Dans le bloc opératoire comme sur scène, le médecin est à l'aise. Originaire de Marseille, c'est en Normandie qu'il a construit sa carrière de médecin. Pour sa carrière d'artiste, c'est une autre histoire. Elle commence dans les années 80, Alain est étudiant en médecine et créé un groupe de rock, Martin Dupont. Après trois albums et plusieurs concerts, il termine ses études, dévient chirurgien, et fait une pause dans sa carrière musicale. Même pressé, le docteur prend quelques minutes pour visiter chaque patient, s'assurer que tout va bien. Rien que ce matin, 27 consultations prévues, sans compter les urgences. S'ajoute à son planning, plusieurs dates de concert à l'international. Le médecin intrigue. Dans le cabinet parfois, se sont même les patients qui posent des questions. Artiste ou médecin, dans les deux cas, il soigne les oreilles. Un hasard ? Pas tout à fait. Quand il ne soigne pas, Alain est sous les feux des projecteurs. Son groupe, Martin Dupont, est une référence connue dans le monde entier. Alain passionne les foules et la télévision mexicaine. Elle a décidé de consacrer deux heures d'émission sur ce phénomène. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon, Z. Ajili