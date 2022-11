Une vie de passion : les bonnes ondes de Bernard

En vingt ans, Bernard Potin a rempli une cave, puis le deuxième étage de sa maison, et encore une autre cave. De quoi donner le tournis. Heureusement, cet ancien vigneron avait de la place. Pourtant, il est très loin d’avoir réuni tous les modèles et toutes les marques de l’histoire. En tout cas, c'est ce qu'en dit la bible des collectionneurs de radios. Les postes de radio apparaissent en 1922, il y a exactement 100 ans. Descendante directe de la télégraphie sans fil, la fameuse TSF très utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Les années 50 à 70 sont ensuite celles de l’âge d’or de la radio. Les marques se sont alors multipliées. Aujourd’hui, le son est coupé, mais il reste les objets. En matière de trouver les ondes, Bernard est un spécialiste. Cela fait 50 ans qu’il communique avec le monde entier via un système d’antenne pour le radioamateur. Évidemment, pour entretenir toutes ses radios, il lui faut un sacré stock de pièces de rechange. À son établi, l’ancien viticulteur fait revivre un métier disparu : la réparation radio. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly