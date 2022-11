Une vie de passion, les chasseurs d'épaves

Eric Le Gall et Bruno Jonin sont des archéologues amateurs, deux passionnés en quête de navires et d'histoires oubliées, immergés au sud de la Bretagne. Ces chercheurs d'épaves explorent les abîmes, et parfois, leurs recherches démarrent dans les profondeurs des archives départementales. La presse est une mine d'informations. Un mot-clé lui signale un navire emporté par la mer en 1930. À l'époque, après chaque naufrage, le tribunal de commerce établit un rapport. Le document recherché est entreposé parmi les 27 km d'archives, allant de la Révolution française à nos jours. Le "Dustu" était une goélette à trois-mâts, qui transportait des marchandises de port en port, mais un jour, la météo a perturbé son trajet. Le naufrage a eu lieu au sud de la Bretagne, au large des Glénan, un archipel paradisiaque par beau temps, mais un piège pour les navigateurs de l'époque, à cause de ses nombreux cailloux et îlots. Aujourd'hui, l'épave du "Dustu" gît à quinze mètres de profondeur. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, R. Cann