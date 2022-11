Une vie de passion, un grenier rempli d'inventions

Au cœur de l'Aubrac, le grenier de Capou regorge d'objets insolites, comme des moules pour faire des hosties, ou des sabots audacieux à la semelle inversée. Chaque jour, Paul-Emile Capoulade, collectionneur, fait visiter cette immense collection, démarrée il y a 60 ans par son grand-père. Capou a récupéré les premiers objets dans la ferme familiale. Tous les deux sont animés par une même passion, un même but : conserver et faire revivre les outils de l'Aveyron. Ne leur parlez surtout pas de musée. Ici, les objets s'accumulent, prennent la poussière. "C'est la caverne d'Alibaba, et je me dis qu'il y a de ces trésors là-dedans, extraordinaire", "c'est formidable, on voit plein de choses qu'on ne connaissait pas", témoignent les visiteurs. Cette collection phénoménale s'agrandit. Capou, son fils et son petit-fils serpentent l'Aubrac à la recherche de nouveaux biens. Ils fouillent les vieux greniers comme dans une chasse aux trésors. Les trois passionnés récupèrent des jeux d'enfants, de vieilles revues et d'autres pièces plus mystérieuses. A bientôt 82 ans, Capou ne compte pas s'arrêter là. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe, J.V. Fournis