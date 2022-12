Une ville à cheval sur la sécurité

Au pas, au milieu des voitures et des piétons, ces policiers patrouillent sous le regard curieux des Bordelais. Et les habitants sont incapables de résister à la tentation de caresser ces chevaux. Ces animaux donnent une image plus douce, mais un rôle identique. Pas de place pour les incivilités et autres infractions, 60 procès-verbaux ont été dressés depuis septembre dernier, avec tout de même une petite difficulté supplémentaire. "Sur un cheval, on est obligé de tenir les rênes d'un côté. Et pour pouvoir verbaliser, on n'a que l'autre main", rapporte une policière. Avec quatre cavaliers pour trois montures, la brigade créée il y a 35 ans revient en ville après quelques années de sommeil. Ce retour est chaleureusement accueilli par les habitants. "C'est une très bonne chose. Franchement, je préfère des policiers à cheval qu'à vélo ou à moto", affirme une passante. Cette brigade équestre devrait se développer avec l'arrivée d'un nouveau cheval en début d'année prochaine. TF1 | Reportage S. Petit, C. Devaux, R. Dybiec