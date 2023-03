Une ville à l'heure du défilé

C'est une foule de manifestants qui s'est donné rendez-vous ce mardi matin au centre de Brest (Finistère). Pancarte à la main, ils sont bien décidés à se faire entendre. "Je trouve que cette réforme est injuste pour les femmes et ceux qui travaillent tous les jours", rapporte un manifestant. Dans le cortège, il y a de plus en plus de jeunes mobilisés, voire de très jeunes, qui crient aussi leur indignation face à la réforme. Pendant ce temps, en parallèle du rassemblement, la vie quotidienne suit son cours à la mairie, à la Poste et certains commerces profitent même de l'afflux des passants. C'est le cas de ce café situé juste en face du point de rendez-vous. Mais à Brest, depuis six heures ce mardi matin, c'est opération "ville morte". Les ronds-points stratégiques de la ville sont bloqués et pour les automobilistes, mieux vaut être patient. Une circulation à l'arrêt, alors forcément, dans cette boutique de prêt-à-porter, on craint une nouvelle journée sans passage. Jeudi dernier, 30 000 personnes ont défilé dans les rues, un record pour la ville. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte