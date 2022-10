Une ville face à la grève

Les parents d’élèves sont venus tôt ce mardi matin dans cette école nîmoise avec une même inquiétude : leurs enfants pourront-ils être accueillis ? Une exception, car ici, plus de la moitié des enseignants est en grève, mais l’école assure un service minimum. Les élèves, dont les professeurs sont absents, peuvent rester à condition que les parents signent des attestations qui garantissent leur bonne foi lorsqu’ils n’ont pas d’autres choix. Cette situation agace cette enseignante, en grève, mais présente pour épauler ses collègues. Dans cet établissement, la majorité des parents est compréhensive. Ceux qui le peuvent repartent avec leurs enfants pour laisser la place à ceux qui en ont le plus besoin. Pour cette élève de onze ans, c'est retour à la maison. Ce mardi, sa mère a pu s'adapter, mais étant seule pour garder les enfants, elle espère que cette situation restera exceptionnelle. À Nîmes, neuf écoles sur la centaine que compte la ville sont concernées par le service minimum. La grève n'a pas perturbé les services publics. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Blanquart, S. Humblot