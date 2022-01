Une voiture électrique en partage dans un village

Ce vendredi matin, la voiture partagée permet à Emmanuelle d'emmener sa fille chez un spécialiste à 50 kilomètres d'ici à six euros la demi-journée. En l'utilisant en moyenne deux fois par semaine, elle pense réaliser entre 50 et 70 euros d'économie par mois. Il est indispensable pour les habitants de ce village de se déplacer en voiture. Pour faire ses courses ou aller à des spectacles, Jean-Robert peut faire entre 60 et 100 km en aller-retour. Cette voiture électrique est rechargée grâce à des panneaux solaires. Elle est réservée sur Internet et est même utilisée par le médecin du village pour rendre visite à ses patients âgés. Deux fois par semaine, il parcourt jusqu'à 150 km lors de ses tournées. Pour le nouveau maire et l'ancien à l'origine du projet, cette voiture partagée est un succès. "Il y a beaucoup de réservations qui ne sont pas satisfaites. On va tenter le dossier du second véhicule", lance Michel Ponçot, maire de Villerouge-Termenès. L'objectif est de pouvoir transporter plus de courses. Aujourd'hui, une trentaine d'habitants sur 140 a souscrit à l'abonnement annuel de 25 euros et utilise ce véhicule régulièrement. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V.Molinier