Une voiture offerte plutôt qu'une hausse de salaire

Au volant de sa nouvelle voiture, Éric est heureux. Il n'a presque rien payé, c'est son patron qui lui a offert une voiture électrique. Et cela lui change la vie : "C'est une super nouvelle pour les sorties, pour les enfants, les courses...". Comme lui, les quatorze salariés de l'entreprise ont tous eu le même cadeau. Si certains ont d'abord cru à une blague, désormais chaque employé peut recharger sa voiture au bureau et économiser sur le carburant. "J'étais à peu près sur un budget de 200 euros par mois pour venir au travail. Donc c'est une belle économie là-dessus", "on a la possibilité d'utiliser le véhicule aussi bien au niveau professionnel que personnel donc c'est une forme de liberté", témoignent les bénéficiaires. En contrepartie, le patron a demandé à chaque salarié une participation de 30 euros par mois. Ces voitures électriques de marque française coûtent 30 000 euros par an à l'entreprise. En plus d'une réflexion écologique, François Gosset voulait faire un geste pour ses salariés. Mais les résultats de l'entreprise ne lui permettaient pas de faire plus. Dans les communes alentour, tous les habitants saluent ce geste qui redonne le moral à certains. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby, A. Vulliez