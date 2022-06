Une voiture sans permis pour trouver un emploi

C'est la première fois qu'Eric Jourdain part travailler en voiture. Il n'a pourtant pas le permis. Grâce à "Reval Loc", une agence de location solidaire, il dispose désormais d'une voiturette qui ne nécessite pas de permis. Un vrai plus pour lui. Dans cette agence, on veut proposer la location solidaire de voiture sans permis à cinq euros par jour. C'est trois fois moins cher que chez un loueur classique. "On s'est dit qu'il manque un outil dans notre territoire qui est assez rural. Ça répond à une certaine demande ", explique Alexandre Rémy, responsable de l'agence "Reval Loc". Le service vient d'être lancé et les plannings de réservation sont déjà pleins. Amélie Chanal est peintre. Elle n'a pas encore passé l'examen de conduite. Ce camion sans permis lui permet d'aller travailler sur les chantiers. Avant, les employeurs refusaient sa candidature. Dans le bâtiment, sans permis, il faut toujours compter sur ses collègues et ce n'est pas toujours évident. Pour l'instant, ce service de location est proposé uniquement à Epinal. Mais il pourrait très bientôt être étendu à tous le département des Vosges. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina, J. Pasquier