Une vue époustouflante de la Super Lune

La troisième et dernière Super Lune de l'année 2019 est apparue en Alsace dans la nuit du 20 au 21 mars 2019. A l'observatoire astronomique d'Aniane, dans l'Hérault, les passionnés s'en sont donnés à cœur joie. Ces derniers ont pu contempler de près cette merveille. La Super Lune était si lumineuse que les ombres se détachaient. Ce phénomène ne se produit que tous les un an et un mois, encore faut-il que le ciel soit dégagé.