Université : quel protocole sanitaire pour les examens ?

Plus de 800 étudiants réunis et alignés les uns derrière les autres pour plancher sur leurs copies. Si ce rassemblement a d'abord inquiété certains parents et élèves, à la sortie du concours, les doutes sont vite levés : "on ne pense même pas du tout à ça, on est à fond dans le concours". L'université de Toulouse a instauré un protocole sanitaire strict à commencer par louer une salle gigantesque de 15 000 m² pour respecter la distanciation. Et selon les étudiants que nous avons croisés, ils étaient restés à leur place à l'heure du déjeuner. Les épreuves ont aussi été condensées sur deux jours contre une semaine en temps normal afin d'éviter les déplacements. Après une année difficile de cours à distance, les candidats savourent leurs retrouvailles. Pour eux, passer le concours depuis leur domicile était inenvisageable. "On a passé le concours blanc en distanciel, et c'était très compliqué" a témoigné une candidate. Une fois les épreuves terminées, les étudiants pourront ensuite profiter de vacances bien méritées.