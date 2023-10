Urgence humanitaire à Gaza : l'enjeu du carburant

Dans la nuit noire, pour montrer la voie aux ambulances et guider les médecins, la seule lumière est celle de téléphones portables. L’électricité est réservée aux hôpitaux. Depuis le début de la guerre, les lignes ont été coupées. À Gaza, l’alimentation électrique repose sur des générateurs qui fonctionnement à l’essence, mais elles commencent à manquer. "S’il n’y a plus d’essence, nous condamnons les patients en soin intensif à une mort certaine", affirme le docteur Nahed Abu Teima. Les rares convois humanitaires à rentrer dans Gaza transportent essentiellement de l’eau et des médicaments, mais pas de carburant. L’essence se fait rare. Pour les ambulanciers, chaque goutte est précieuse. De son côté, le gouvernement israélien refuse que des camions livrent du carburant. Il accuse le Hamas d’avoir stocké de l’essence et de l’utiliser pour alimenter ses infrastructures au dépens des hôpitaux. Les stations-services sont devenues des cibles, celles-ci ont été détruites lors d'un bombardement. D’après les organisations humanitaires sur place, le compte à rebours est enclenché. Les réserves de carburant seront totalement vides d’ici la fin de la semaine. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Kiraly