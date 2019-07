Urgences : 100 postes vacants de soignants à l'hôpital de Metz

Le 1er juillet 2019, 153 services d'urgences étaient en grève. Parmi eux, celui de l'hôpital de Metz. Inauguré en 2012, cet hôpital est bien équipé mais le manque de personnel y est flagrant. Il manquerait dix personnels paramédicaux au service des urgences et les départs volontaires aggravent la situation. En tout, 100 postes de soignants restent vacants. La direction n'a d'autres solutions que de multiplier les heures supplémentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.