Urgences de Mulhouse: tous les internes sont en arrêt maladie

La grève continue dans 260 services d'urgence. À Mulhouse, les médecins sont tellement à bout qu'ils sont quasiment tous en arrêt de travail pour burn-out. Soumis à une pression extrême, ils témoignent d'un mal-être au quotidien. Les urgences de Mulhouse concernent l'ensemble de l'agglomération, soit une population d'environ 500 000 personnes. Pour les habitants, la situation est alarmante et difficile à admettre.