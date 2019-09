Urgences : le service 116 117 est-il efficace ?

Le 116 117 est une ligne gratuite qui permet aux patients de joindre un médecin de garde. Au-delà de 20 heures du soir et le week-end, il est possible d'appeler ce numéro. Ce service a pour objectif de désengorger les urgences. L'idée est de mieux orienter les patients et leur éviter de se déplacer inutilement à l'hôpital. La question est de savoir si le 116 117 est vraiment efficace. Jusqu'ici, les résultats sont plutôt mitigés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.