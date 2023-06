Urgences saturées : des malades soignés sur le parking

Les véhicules de secours occupent toutes les places de parking disponibles. À l’intérieur des ambulances, des patients attendent d’être pris en charge. Température extérieure : 30 °C, une situation de plus en plus fréquente. Des urgences régulièrement saturées. Des conditions dénoncées par les syndicats et les soignants, parfois obligés de contacter le Samu sur le parking de l’hôpital. Sur ces images qui nous ont été transmises par des syndicats, trois véhicules sont déjà en attente dès le matin. En septembre dernier, un homme de 81 ans est décédé après avoir passé plus de 20 heures sur un brancard. Les ambulanciers ont du mal à faire face. Depuis l’année dernière, une cinquantaine de droits d’alerte pour cause de saturation ont été rapportés à la direction de l’hôpital. Deux décès inattendus, selon la formulation officielle, sont en cours d’investigation. De jour comme de nuit, des véhicules de secours sont immobilisés devant les services d’urgence. Autant de moyens manquant à l’appel pour cause d’absence de lits d’hospitalisation. Contactée, la direction de l’hôpital n’a pas souhaité donner suite à nos demandes d’interview. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier