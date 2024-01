Urgences saturées : à Strasbourg, des patients accueillis... sur le parking

Depuis quelques jours, sur le parking de l’hôpital, cette unité peut accueillir jusqu’à huit patients, sous la surveillance d’une équipe de pompiers et d’un infirmier qui surveillent les constantes des malades. C’est en fait une grande salle d’attente dans laquelle ils peuvent patienter plus confortablement. Depuis des mois, l’engorgement des urgences est pointé du doigt à Strasbourg. Pas assez de lits, trop de demandes, des patients toujours plus âgés… certains malades pouvaient rester bloqués dans les véhicules de secours pendant des heures. Même si avec ce dispositif, les ambulanciers notent une amélioration, certains syndicats hospitaliers dénoncent ce constat. Ils saluent l’initiative de la direction, mais pour eux, c’est un peu un pansement sur une jambe de bois. Le problème reste entier. "La solution serait d’embaucher du personnel, de rouvrir des services", selon le secrétaire général adjoint FO au CHU de Strasbourg. Cet accueil est temporaire. L’unité mobile sera démontée à la fin de l’année. Et en quelque sorte, ce sera le retour à la case départ, sans que des lits supplémentaires, et surtout le personnel pour les gérer, puissent être mis en place. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Roth