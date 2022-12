Urgences surchargées, l'appel à la responsabilité

À l'hôpital de Nancy (Meurthe-et-Moselle), la même question sur la disponibilité des places se pose chaque jour. Malheureusement, la réponse est toujours la même. Tous les lits sont occupés. Les employés de la régulation n'ont plus qu'un seul objectif : trouver des solutions pour accueillir les nouvelles admissions. En caus,e la triple épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe qui a aggravé la situation déjà précaire aux urgences. Ouverte 24h/24h, les urgences viennent aussi compenser le manque de médecin traitant. Les malades n'ont pas d'autre solution que de s'y rendre pour soigner leurs maladies. Il faudra tout de même faire attention à ne pas engorger les services déjà bien remplis en période de fête. Dans un bloc de l'hôpital, un patient est en détresse respiratoire. Il attend de pouvoir entrer en réanimation. Ainsi, il est recommandé aux patients de s'adresser d'abord à leur médecin traitant. Pour les pathologies plus graves, il leur faut passer par le Centre 15. Ce processus est important pour qu'il ait une régulation et pour permettre de fluidifier les arrivées aux urgences. Les urgences de Nancy ont aussi pris les devants en étoffant leurs effectifs. Deux infirmières et un aide-soignant supplémentaire ont été respectivement rajoutés aux équipes de nuit et du jour. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Gorgibus.