Urgent ! Entreprises recherchent salariés

Depuis des mois, Didier Roche, chef d'entreprise, cherche désespérément des employés. De 24 salariés actuellement, il aimerait en arriver à 30 pour que sa vitrerie tourne à plein régime. Pourtant, il ne trouve personne. Valentin est l'une des dernières recrues de Deschanet Vitrerie-Miroiterie. Selon son employeur, il a été présenté par Pôle emploi. Sur une série de plusieurs personnes, il était le seul à être venu dans l'entreprise. Des candidats devenus de plus en plus rares. Nombreux sont ceux qui posent leurs conditions avant d'accepter les offres d'emploi. Ici, il y a urgence. Faute de personnel, la production ralentit. Le chiffre d'affaires de l'entreprise diminue. Alors, pour faire tourner la machine, Didier Roche a dû faire appel à des travailleurs étrangers en intérim, plus coûteux. "Je leur ai payé le billet d'avion pour venir et pour rentrer. Je leur ai payé le logement et le repas, car je ne trouvais personne", explique-t-il. Pour assurer les commandes, les employés font des heures supplémentaires et travaillent le samedi. Tous espèrent avoir de nouveaux collègues rapidement. TF1 | Reportage E. Payro, V. Ruckly