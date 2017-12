Les usagers déplorent l'absence de communication de la SNCF

A Bordeaux, une panne électrique et un manque total d'informations ont exaspéré les usagers du train. Pourtant, la SNCF avait assuré avoir tiré des leçons de la dernière grosse panne du mois d'août. Le pire est que les voyageurs ont reçu des "sms" contradictoires toute la journée sur la disponibilité du train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.