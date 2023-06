Usine géante de batteries, la France accélère

À Douvrin (Pas-de-Calais), une ville de 6 000 habitants, on a du mal à y croire. Et pourtant, c'est bien tout à côté qu'est inaugurée ce mardi matin la première gigafactory de batteries du pays. C'est la bonne nouvelle économique de l'année à en croire les nombreux articles dans le journal La Voix du Nord ce mardi matin. Ce sont 250 emplois aujourd'hui, 400 d'ici la fin de l'année et 2 000 à terme. Des centaines de salariés de l'automobile sont en reconversion. C'est le cas de Fabrice Dubois, qui vient d'être embauché dans cette usine de batteries récemment. "On apprend la totalité du process et les technologies des machines", explique-t-il. Évidemment, l'industrie de la batterie est nouvelle, donc difficile à appréhender pour les gens ou pour les commerçants. L'usine de batteries s'installe à la place d'une autre usine, la Française de Mécanique, qui fabriquait des moteurs thermiques. Après cette première usine, quatre autres seront inaugurées dans les mois qui viennent. Notamment deux du côté de Dunkerque (Nord), la région qui est en train de devenir la Silicon Valley européenne de la batterie. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Fiat, B. Nicolas