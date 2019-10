Usine Lubrizol à Rouen : début de l’évacuation des fûts endommagés

Le patron de Lubrizol est auditionné à l'Assemblée nationale et devant la Commission d'enquête du Sénat ce 22 octobre 2019. Parallèlement, l'évacuation de tous les fûts endommagés débute sur le lieu de l'incendie, à Rouen. Notons qu'il y en a environ 1 300 et que l'opération devrait se faire en deux mois à l'intérieur d'une tente hermétique. Effrayés par tous les risques autour de ces manœuvres, la plupart des riverains préfèrent quitter les lieux, même temporairement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.