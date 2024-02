Usines géantes de batteries : toute la région se recharge

Sylvain Joan a 46 ans. Il y a peu, il travaillait dans l'usine de moteurs thermiques voisine qui va fermer ses portes. Formé pendant 18 mois, il peut désormais lancer les toutes premières cellules qui vont composer les batteries électriques. D'un seul coup, il a basculé dans l'industrie du futur et relancé sa carrière. En deux ans, cette gigafactory a tenu les délais un peu fou de construire un site immense et de lancer une production délicate de modules qui composent les batteries électriques. En tout, le site va créer 2 000 emplois. Quatre gigafactories s'implantent dans les Hauts-de-France, comme à Douai où le site était encore en construction. Mais déjà, 150 logements sont prévus, un boulodrome, une piscine et des commerces qui accueillent leurs nouveaux clients. L'industrie des batteries électriques relance toute une économie dans les Hauts-de-France, qui enregistrent le taux de chômage le plus important du pays. À terme, les gigafactories vont créer plus de 17 000 emplois dans la région. TF1 | Reportage M. Fiat, B Agirbas, L. Morale