Usines, prisons... la seconde vie des lieux abandonnés

Une ancienne manufacture de tabac, étalée sur 28 000 mètres carrés, s'offre aujourd'hui une nouvelle vie en accueillant un cinéma, un restaurant, une école, et même un festival de musique électro. La bâtisse a une âme, une histoire. Jusqu'à 1 800 ouvriers y ont fabriqué cigares, cigarettes, tabacs à mâcher et à priser. Après 260 ans à faire vivre la ville, l'usine ferme ses portes en 2004. Les machines ont été conservées pour témoigner du passé. Aujourd'hui, après quasiment 20 ans de travaux, celle surnommée affectueusement "la Manu" entame un nouveau chapitre. "On atteindra sur plusieurs décennies de travaux plus de 30 millions d'investissement. C'est un projet colossal pour arriver à cette réappropriation, cette nouvelle vie de la Manu", affirme Jean-Paul Vermot. À 60 kilomètres de là, à Brest (Finistère), cette ancienne prison construite en 1810 devrait elle aussi sortir d'un long sommeil très bientôt. Il n'y a pas de projet très précis encore défini, mais les idées ne manquent pas. Un appel d'offres a été lancé. D'ici décembre, le sort cette ancienne prison sera enfin dévoilé. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, J. Jeunemaître