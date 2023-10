Usurpation de permis : il doit payer 16.000 euros d'amende

Dans cet épais dossier, des milliers d'euros d'amendes. Aureliu Gherman ne compte plus le nombre de contraventions reçues, pour 16.000 euros d'amendes plus précisément. Ce père de famille n'est pas un délinquant routier, mais victime d'usurpation d'identité via son permis de conduire. Depuis quatre ans, les contraventions s'enchaînent, tout comme les retraits de points. Résultat, Aureliu voit son précieux sésame suspendu et son quotidien bouleversé. Derrière ce casse-tête, des automobilistes verbalisés et peu scrupuleux désignent Aureliu comme conducteur au moment de l'infraction grâce à une copie de son permis de conduire. Mais alors, comment ces contrevenants ont-ils pu se procurer le papier rose ? "Son permis de conduire est en vente libre sur Snapchat", explique Maître Michèle Hureaux, avocate. Snapchat ou encore Telegram, ces réseaux sociaux regorgent d'annonces frauduleuses. Rien que l'année dernière, plus de 27.000 plaintes ont été déposées pour des usurpations d'identité. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar, M. Perrot