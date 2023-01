Usurpation d'identité, elle reçoit les amendes d'un autre

La gare de Montpellier Saint-Roch, Léane, étudiante, ne l'a fréquentée que deux fois en deux ans. Mais à en croire la SNCF, c'est une voyageuse beaucoup plus régulière. Depuis un an et demi, la compagnie ferroviaire lui reproche d'avoir fraudé sur une vingtaine de trajets en train. En réalité, une jeune femme usurpe son identité à chaque trajet et elle en a la preuve. Elle était en cours lors des fraudes. Elle affirme qu'elle n'a jamais fait ces trajets, c'est l'usurpatrice qui donne son nom à chaque contrôle. Léane reçoit après six mois les amendes majorées à son domicile. Au total, le trésor public lui réclame plus de 6 000 euros. Contactée, la SNCF assure s'occuper du problème, mais les amendes continuent d'affluer. La dernière date du mois dernier. En 2021, près de 3 500 personnes ont été condamnées pour usurpation d'identité. Si vous en êtes victimes, il existe des réflexes à connaître avant de porter plainte. L'usurpation d'identité est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier, M. Scarzello