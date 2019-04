Utiliser des animaux pour désherber, une bonne alternative écologique

Dans les vergers normands, le bruit des animaux a remplacé celui des tracteurs. Avec un bon appétit, cochons, poules et paons se régalent tout en désherbant les champs. Une façon plus écologique d'enlever les mauvaises herbes mais pas que. Cette technique, qui se répand de plus en plus, est aussi une bonne alternative aux pesticides, certains animaux étant insectivores. C'est aussi l'occasion pour les agriculteurs de faire d'importantes économies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.