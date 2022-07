Utopix, la folle maison de la Lozère

C'est un lieu difficile à trouver. Utopix est une habitation toute en rondeurs. À l'origine, c'était un rêve pour Jo et Dominique Pillet. À la fin des années 70, ils décident de construire eux-mêmes pendant 20 ans, cette maison œuvre d'art. C'est une structure de béton recouverte de pierre calcaire. Les Pillet y vivent encore. C'est leur fils Pierre qui se charge désormais des visites. À l'intérieur, il fait plutôt frais grâce aux murs très épais. Tout est arrondi même le sol recouvert de morceaux de palettes en bois. Il y a une cuisine, une salle de bain tout confort et un salon très décoré. Jo Pillet a rapidement accepté d'accueillir les curieux, de montrer ses sculptures et ses tableaux. Il a aussi planté ses créations un peu partout sur le terrain. On y trouve des jeux, des parcours de billes, une traction en pierre, un dinosaure intimidant ou encore une Sagrada Família. Le bouche-à-oreille attire chaque année 2 000 personnes jusqu'à cet endroit isolé, la secrète maison Utopix. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Le Goïc