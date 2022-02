Uzeste, le village où tout le monde met la main à la pâte

De l'extérieur, elle ressemble à toutes les boulangeries. Mais à y regarder de plus près, la boutique est très différente des autres. Ici, vous aurez par exemple de très grandes chances d'être servi par Jean-Louis Hourcq, retraité et bénévole de cette boulangerie coopérative. Deux fois par semaine à la caisse, une fois au chargement de bois pour le four, Jean-Louis fait partie des petites mains de la boulangerie coopérative. Une structure que va bientôt rejoindre un client. Créée l'été dernier, la boulangerie compte 300 coopérateurs qui ont voulu retrouver ce commerce dans leur village. Une farine bio et locale est travaillée par les deux salariés de la boulangerie. L'un est à la viennoiserie, Marion est aux pains divers et variés. Elle a rejoint l'initiative quand les souscripteurs étaient 60 et apporté un vrai soutien. Le lieu est aussi une école. Deux jeunes femmes se forment ici au travail du levain pour ouvrir leur propre atelier. Dans quelques mois, un pâtissier rejoindra l'équipe salariée. C'est une manière aussi de faire vivre le village et les autres commerces locaux. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier