V. Zelensky acclamé en Amérique

Volodymyr Zelensky a fait son entrée au Congrès américain sous l’ovation des Démocrates et la plupart des Républicains. Pas en costume cravate, il est fidèle à sa tenue kaki. Son discours de 25 minutes en anglais avait un but bien précis : demander au Congrès américain plus d’argent et plus d’armes. "Votre argent, ce n’est pas de la charité, c’est un investissement pour la sécurité du monde entier et pour la démocratie", dit-il. Un peu plus tôt, le président ukrainien atterrissait sur le sol américain, après un voyage surprise sous très haute surveillance. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il a quitté son pays. À la Maison Blanche, Volodymyr Zelensky et Joe Biden se sont entretenus pendant près de deux heures. Le président américain a notamment annoncé l’envoi en Ukraine d’un système de défense très perfectionné capable de protéger les infrastructures civiles contre les bombardements. Au même moment, à l'extérieur de la Maison Blanche, des dizaines de personnes sont venues pour tenter d’apercevoir Volodymyr Zelensky, ou du moins pour montrer leur soutien à l’Ukraine. Ce sont des Américains et des Ukrainiens installés aux États-Unis depuis plusieurs années. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard