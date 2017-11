Quel va être l'avenir du glyphosate ?

Les membres de l'Union européenne réautorisent le glyphosate pour 5 ans. La France, quant à elle se donne 3 ans pour lui trouver un alternatif. Il est utilisé comme désherbant dans l'agriculture. En Calvados, l'herbicide chimique divise. D'un côté, on a ses défenseurs pour qui ce produit toxique reste indispensable. D'un autre côté, il y a ses opposants. Pour l'entretien de leurs jardins, les amateurs préfèrent éviter les produits artificiels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.