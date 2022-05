Va-t-on manquer de blé noir pour les galettes bretonnes ?

La complète au blé noir, incontournable des crêperies bretonnes sera-t-elle à son tour victime du conflit en Ukraine ? Dans cette crêperie, à chaque livraison de farine, Christine Hay-Colloc est soulagée. Dans les champs bretons, les producteurs se mobilisent pour compenser le manque d'importation. "La Russie est le principal producteur au monde de blé noir et le principal exportateur. L'Ukraine est le troisième pays producteur mais non exportateur. Par effet de vase communicant, on peut avoir une pénurie d'offres à l'échelle mondiale en blé noir", explique Michel Le Friant de l'association de "Blé noir Tradition Bretagne". Chez Pierre Demoulin, le prix du blé tendre a doublé depuis février. Le meunier redoute le même phénomène pour le blé noir. Tous les acteurs de la filière le rappellent, il n'y a pas de pénurie de sarrasin pour le moment. Mais la saison s'annonce difficile avec une sécheresse prématurée. Les récoltes débuteront à la fin de l'été. TF1 | Reportage P. Géli, J. Denniel