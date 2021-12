Va-t-on manquer de fromages AOP pour les fêtes ?

Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, ces fromages AOP pourraient bien se faire rares dans les rayons ces prochaines semaines. Le foin de moins bonne qualité cet été est le responsable. Les vaches d'un agriculteur dans le Puy-de-Dôme produisent donc moins de lait. Les producteurs de fromage AOP comme Nicolas n'ont pas le droit d'importer de lait d'autres fermes. Sa production de Bleu d'Auvergne et de Fourme d'Ambert est donc moins importante cette année. En effet, 1 600 kilos de fromage manquent à l'appel. Dans une fromagerie, les inconditionnels du Cantal et autres fromages auvergnats, n'imaginent pas les fêtes sans un plateau complet. "Vu la notoriété du Saint-Nectaire, je pense qu'à un moment donné, il y aura saturation", lance une habituée. Pour faire face aux succès de ces produits, les fromagers se sont adaptés en anticipant les commandes auprès de leurs fournisseurs. Si la production a baissé d'environ 15% pour certains fromages cette année, il ne devrait pas y avoir de pénurie. Dans le pire des cas, il faudra se contenter d'une plus petite quantité. TF1 | Reportage E. Vinzent, B. Ghorchi