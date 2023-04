Va-t-on manquer de poissons ?

Plus moyen de s’approvisionner, alors les étals des poissonneries commencent déjà à se clairsemer dans la commune de Guipavas (Finistère). Les poissonniers s'inquiètent et se demandent comment y faire face. Depuis lundi, les pêcheurs ont entamé un mouvement de grève et des centaines de bateaux ne sortent plus en mer. Pas beaucoup de choix pour le client, mais ils comprennent totalement. La pêche est un emblème en Bretagne. Il n’y a pas que les clients qui sont solidaires, la plupart des poissonneries brestoises affichent aussi leur soutien en fermant boutique ce jeudi. Au port de Brest (Finistère) , 500 pêcheurs venus de toute la région se sont donnés rendez-vous pour une opération "port mort". Le jet de gerbe dans l'eau est symbolique pour signifier l'enterrement de la pêche artisanale. Brexit, fermeture de zone de pêche, prix du gasoil, ... Ils sont venus exprimer leur ras-le-bol. En signe de leur colère, les pêcheurs ont assisté ensemble à la déconstruction d’un navire de pêche. TF1 | Reportage C. Ebrel , T. Lagoutte, J. Denniel