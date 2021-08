Vacances à la ferme : profitez des grands espaces

A l'heure du petit déjeuner, Dany a toujours du succès. Cet éleveur a créé un camping sur sa ferme familiale. Lorsqu'il va nourrir ses bêtes, tout le monde veut participer. Et les vacanciers ont du pain sur la planche car il faut encore nourrir les volailles, les veaux, les chèvres et donner son biberon à Noël, l'alpaga. Beaucoup découvrent cet univers pour la première fois. Malgré la météo maussade, Dany voit les réservations se multiplier. Les Français se laissent séduire par ces vacances proches de la nature. La plupart des familles viennent passer une grosse semaine ici et dorment sous la tente, dans le mobil-home ou dans les chalets. Mais si elles veulent pousser l'expérience à la ferme un peu plus loin, elles peuvent même dormir dans du foin. Près de Guérande (Loire-Atlantique), cette famille a choisi de dormir directement chez ce couple d'éleveurs de vaches laitières. Pendant une semaine, ils découvrent ainsi leur quotidien. L'objectif est de se familiariser avec le monde agricole et de faire tomber les a priori et les idées reçues.