Vacances à la ferme, une immersion en pleine nature

Quand on est citadin, la ferme renferme un trésor. Les fermiers sont nombreux à proposer un séjour chez eux pour le plus grand bonheur des vacanciers. Pour les enfants, c'est un moyen de découvrir le quotidien des producteurs. Les grands, eux, y trouvent une autre manière de dépayser tout en mettant la main à la pâte. Sans compter que les ingrédients du repas viennent directement de la ferme.