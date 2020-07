Vacances à la montagne : un grand bol d'air dans les chalets d'alpage des Hautes-Alpes

Dans les Hautes-Alpes, Hervé et Martine accueillent les vacanciers dans leur chalet d'alpage reconstruit en pierre et en bois. En été, la semaine revient à 200 euros par personne. Ceux qui préfèrent les petits espaces peuvent descendre au-dessous des télésièges, chez Thierry. L'endroit est idéal pour les touristes qui souhaitent se reconnecter avec la nature. La semaine y coûte 700 euros. Découvrez également d'autres bonnes adresses et activités pour des vacances dans les Hautes-Alpes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.