Vacances à la plage : la sandale "méduse" fête ses 75 ans

Il y a le ciel, le soleil et les méduses, ces fameuses sandales de plage qui laissent bien des souvenirs aux vacanciers. La méduse tire son nom de l’animal marin pour son aspect translucide et gélatineux. Elle est robuste, facile à porter et protège bien. Une chaussure française créée en 1946 en Auvergne. Dans cette boutique de La Baule (Loire-Atlantique), les sandales représentent un tiers des ventes l’été. Accessibles à partir de quinze euros, elles existent en plusieurs teintes. Ce jour-là, Eva essaie sa paire pour les vacances. Chaque année, 500 000 paires sont vendues, dont 20% à l’étranger. Aujourd’hui, elles sont recyclables, et la matière a évolué. La méduse a connu du succès jusque dans les années 80, puis le déclin. En 2000, la société Humeau Baupréau la sauve, avec un processus de fabrication identique. Malgré ses 75 ans, la sandale n’a pas pris une ride. Un produit intemporel qui n’est pas prêt de disparaître des plages : 2021 risque d’être une année à méduses.