Vacances à la plage : plutôt galets ou sables ?

Les vacanciers préfèrent-ils les plages de sable ou de galets ? Les premiers sont recommandés pour les personnes qui préfèrent le confort et qui aiment s'allonger sur la serviette. En effet, le sable est plus doux et plus agréable pour les pieds. Par contre, les seconds seraient l'idéal pour ceux qui détestent ramener du sable un peu partout. Pour ces derniers, il suffit d'être équipé de chaussures d'eau et de matelas pour oublier que les galets font mal au dos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.